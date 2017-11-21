За время войны на Донбассе погибло 469 украинских десантников - Порошенко

09:27, 21 ноября 2017
Война
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Государственных наград удостоены 2557 воинов-десантников.

фото УНИАН

За время боев на Донбассе погибли 469 украинских десантников. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

Читайте также"Береты цвета крови": Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжеств по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве.

«За мужество и героизм, проявленные в боях с российскими оккупантами, 2557воинов-десантников удостоены государственных наград. 12 из них отмечены звездой Героя Украины. 469 десантников не вернулись с боевых заданий, погибли в ожесточенных боях с российскими оккупантами», - заявил он.

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