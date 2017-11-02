ВСУ проводят испытания зенитных управляемых ракет на Херсонщине (фото)

2 ноября на временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области начались контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности. Об этом на своей странице в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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К проведению мероприятия привлекаются экипажи военной авиации, подразделения зенитных ракетных, радиотехнических войск, войск связи и беспилотная авиация ВС ВСУ.

Отмечается, что боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск отработают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Как сообщал УНИАН, в апреле состоялся очередной удачный этап испытаний украинского ракетного комплекса "Ольха".