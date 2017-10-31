Сутки в АТО: боевики из гранатометов били по позициям украинской армии возле Авдеевки

В районе АТО сутки прошли без существенных изменений в обстановке. Вечером российско-оккупационные группировки несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций, однако полного соблюдения режима тишины вдоль линии разграничения не было. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Читайте такжеСутки в АТО: 15 обстрелов, один украинский военный ранен"На Донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевке и Пескам", - говорится в сообщении.

"На Мариупольском направлении, около 21 часа враг применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки. Огнем в ответ наши военные пресекли провокацию. В результате этого противостояния получил ранение один украинский защитник. Сейчас пострадавший находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - отметили в пресс-центре.

Также пресс-центр сообщил, что на Луганском направлении, в очередной раз нарушая договоренности об отводе вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, пророссийские наемники выпустили шесть мин калибра 120 миллиметров по позициям возле Трехизбенки.

"В целом за прошедшие сутки оккупанты десять раз нарушили перемирие. Силы АТО 7 раз применяли пехотное вооружение на поражение противника. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение", - подытожили в пресс-центре.