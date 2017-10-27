Турчинов обязал военное руководство усилить меры по сохранению жизни военных на Донбассе
В связи со значительными потерями в последнее время, Турчинов обязал принять меры для сохранения жизни и здоровья военных в условиях постоянных провокаций боевиков.
Секретарь СНБО Александр Турчинов поручил военному руководству усилить меры с целью сохранения жизни военнослужащих Вооруженных сил Украины на Донбассе.
Читайте такжеУкраина восстанавливает инфраструктуру на Донбассе, несмотря на российскую агрессию - Турчинов Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, Турчинов побывал в зоне проведения АТО, где провел с военным руководством совещание по готовности военнослужащих к выполнению боевых задач в условиях осенне-зимнего периода.
Секретарь СНБО заслушал доклад военных руководителей об обеспеченности воинов зимней одеждой, обустройстве и утеплении мест для размещения и обогрева, банно-прачечном обслуживании, медицинском обеспечении личного состава и готовности техники к эксплуатации в условиях низких температур.
Кроме того, обсуждался вопрос обеспечения передовых позиций оружием и военной техникой.
«Учитывая имевшие место два дня назад значительные утраты за сутки (четверо погибших, четверо раненых), секретарь СНБО поставил задачу об усилении мер по сохранению жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянных военных провокаций врага», - говорится в сообщении.
После совещания Турчинов выехал на передовые рубежи украинской обороны в район Светлодарской дуги. Он побывал на опорных пунктах, которые были в свое время отбиты в врага.
По словам Турчинова, несмотря на Минские договоренности, российско-террористические группировки не прекращают военных провокаций и обстрелов наших позиций. «Но благодаря мужеству и профессионализму наших военных все военные авантюры оккупационных российских войск обречены», - подчеркнул он.