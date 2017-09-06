Боевики активно ведут разведку для огневого поражения объектов сил АТО - Тымчук

На Донбассе боевики на Донбассе активно ведут разведку с целью огневого поражения военных объектов сил АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

Читайте также"Школьное перемирие": боевики продолжили обстрелы сил АТО на Донецком и Приморском направлениях«Продолжает отмечаться высокая активность ведения разведки противником с привлечением войсковой, специальной и радиоэлектронной разведки с целью уточнения боевых порядков сил АТО на переднем крае, а также вскрытия военных объектов для их огневого поражения», - написал Тымчук.

По его словам, отмечается активизация деятельности ДРГ противника в районе Авдеевки, Чермалыка, Талаковки и Широкино, а в Перевальском районе Луганской области зафиксирована работа российской автоматизированной станции помех (АСП) Р-330Ж (Житель).