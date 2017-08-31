Боевики с гранатометов обстреляли позиции сил АТО возле шахты Бутовка

В конце прошлых суток обстановка в зоне АТО и в далее остается контролируемой украинской армией. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

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Как подчеркнули в пресс-центре, наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Здесь после 18 часов боевики с гранатометов открывали огонь по украинским позициям в Авдеевской промзонеи возле шахты Бутовка. А на подступах к Зайцево и Каменке преступники применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На Приморском направлении активность противника была зафиксирована лишь на окраинах Водяного. Здесь преступники трижды обстреляли наши опорные пункты из крупнокалиберного пулемета.

На Луганском направлении на протяжении всей суток сохранялась тишина.

"Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огоньпо позициям сил АТО. Большинство обстрелов были не долговременные и имели четко выраженный провокационный характер. Потерь среди украинских бойцов нет", - подытожили в пресс-центре.