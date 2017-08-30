Почти перемирие: боевики снова с гранатометов обстреляли позиции сил АТО в Авдеевской промзоне
На других направлениях враг недолговременно обстреливал украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В конце прошлых суток ситуация в зоне АТО существенно не изменилась. Противник продолжил одиночные и провокационные обстрелы украинских позиций, используя преимущественно стрелковое оружие. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.
Читайте такжеВ районе Авдеевской промзоны боевики били из минометов по позициям сил АТО"Определенное напряжение и дальше сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на Донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши укрепления неподалеку Зайцево", - отметили в пресс-центре.
На Приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы на окраинах Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.
На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.
"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали провокационный огонь. Потерь среди украинских военных нет", подытожили в пресс-центре.