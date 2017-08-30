Почти перемирие: боевики снова с гранатометов обстреляли позиции сил АТО в Авдеевской промзоне

В конце прошлых суток ситуация в зоне АТО существенно не изменилась. Противник продолжил одиночные и провокационные обстрелы украинских позиций, используя преимущественно стрелковое оружие. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Читайте такжеВ районе Авдеевской промзоны боевики били из минометов по позициям сил АТО"Определенное напряжение и дальше сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь вечером и ночью боевики трижды открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также на Донецком направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали наши укрепления неподалеку Зайцево", - отметили в пресс-центре.

На Приморском направлении российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы на окраинах Водяного, Лебединского и Талаковки. Обстрелы были недолговременными.

На Луганском направлении в конце суток сохранялась тишина.

"В целом за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз открывали провокационный огонь. Потерь среди украинских военных нет", подытожили в пресс-центре.