Дейдей получил ранение в районе Авдеевской промзоны - Сарган

По информации Донецкой областной прокуратуры, народный депутат Евгений Дейдей получил ранение.

Читайте такжеДело нардепа Дейдея фактически зашло в тупик – САПОб этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"Сейчас его доставляют в Красноармейский военный госпиталь. ЧП произошло в районе Авдеевской промзоны. Пока это вся информация", - сообщила она.

Как сообщал УНИАН, 21 июня генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн (ч. 3 ст. 168-2 Уголовного кодекса).

3 июля регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление в отношении Дейдея, заявив, что считает его необоснованным.

11 июля Верховная Рада отказалась дать согласие на лишение Дейдея депутатской неприкосновенности.