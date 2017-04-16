Пасха в зоне АТО: оккупанты "всего" 5 раз обстреляли позиции украинской армии

На Донбассе с начала суток подразделения российско-оккупационных войск всего пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО на 18:00.

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Отмечается, что на Приморском направлении огнем минометов калибра 82 мм противник накрывал позиции сил АТО неподалёку от Водяного. По морским пехотинцам возле Широкино враг вел огонь из стрелкового оружия.

На Донецком направлении по позициям вблизи населенного пункта Зайцево противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На Луганском направлении по защитникам Катериновки террористы стреляли из минометов калибра 120 мм. Позиции рядом с Новоалександровкой они обстреливали из стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго придерживались режима тишины и ответный огонь не открывали, подчеркнули в штабе.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины была достигнута договоренность о полном прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля на период Пасхальных праздников. Однако оккупанты ни дня не придерживались режима тишины.