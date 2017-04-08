Ситуация в зоне АТО: с начала суток боевики 18 раз открывали огонь по военным

С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Ато в Facebook.

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Отмечается, что вблизи Мариуполя по защитникам Водяного противник бил из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов велся огонь по опорным пунктам в районе Марьинки, из вооружения БМП - по защитникам Новогригорьевки. Морских пехотинцев под Гнутово противник обстреливал из гранатометов, а из стрелкового оружия - в районе Широкино.

По данным штаба, на Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БТР враг бил по защитникам Верхнеторецкого. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы открывали огонь по позициям под Авдеевкой, из гранатометов различных систем обстреливали защитников Каменки и Зайцево, а из крупнокалиберных пулеметов - позиции вблизи Песков. Вражеские снайперы активизировались под Троицким, Зайцево и Песками.

«Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и ответный огонь не открывали», - отметили в пресс-центре.