Российские "казаки" собирают подписи о выражении недоверия главарю "ЛНР" - ИС

В оккупированных районах Луганской области продолжает развиваться конфликт между представителями российских "казаков" из "Всевеликого войска Донского" и так называемым руководством "ЛНР". Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное споротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Атаман "Всевеликого войска Донского" Козицын отдал указание руководителям "казачьих" подразделений, дислоцирующихся в г. Антрацит, Ровеньки и Алчевск, осуществлять сбор подписей местных жителей под обращением о выражении недоверия главе "ЛНР" Плотницкому", - говорится в его сообщении.

Ранее главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил, что в "ДНР" и "ЛНР" собираются провести референдум о присоединении оккупированных территорий Донбасса к России.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сценариев интеграции оккупированного Донбасса в Россию: "Нет, таких сценариев каких-то писаных нет".