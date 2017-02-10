В боях под Авдеевкой ликвидирован российский наемник из "обезглавленного" батальона "Сомали"

У него осталась трехлетняя дочь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщения местных порталов Екатеринбурга.

Ликвидированный наемник Дмитрий Станкевич ("Децл") состоял в банде боевиков "Сомали", главарь которой Михаил ("Гиви") Толстых, был ликвидирован 8 февраля в оккупированном Донбассе.

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Отмечается, что наемник "Децл" был ликвидирован во время перестрелки в районе Авдеевки. Родные говорят, что террорист получил серьезное ранение и позже скончался от потери крови.

Известно, что он бесчинствовал на Донбассе больше года. В середине января у него якобы "закончился контракт", но боевик остался в банде "Сомали". По словам отца террориста, он уехал на Донбасс из-за проблем с наркотиками.

Ранее помощник ликвидированного командира пророссийских боевиков Михаила Толстых "Гиви" с позывным "Консул", о гибели которого сообщали СМИ, опроверг свою смерть.