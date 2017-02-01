Помощник террориста "Гиви" опроверг свою смерть (видео)
21:10, 01 февраля 2017Война
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Помощник командира пророссийских боевиков Михаила Толстых "Гиви" с позывным "Консул", о гибели которого сообщали СМИ вчера, опроверг свою смерть.
"Консул" опроверг свою смерть / Скриншот
Об этом свидетельствует видеозапись, на которой показано якобы тело террориста. Но затем "Консул" встает и со смехом опровергает свою смерть.
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Отметим, что 31 января о смерти боевика "Консула" сообщал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. "Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке "Консул", - говорилось в его сообщении.
Также о гибели террориста сообщали ресурсы боевиков.
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