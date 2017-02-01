Помощник террориста "Гиви" опроверг свою смерть (видео)

Об этом свидетельствует видеозапись, на которой показано якобы тело террориста. Но затем "Консул" встает и со смехом опровергает свою смерть.

Читайте такжеПод Авдеевкой уничтожен российский снайпер "Скиф" (фото)

Отметим, что 31 января о смерти боевика "Консула" сообщал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. "Наши войска отбили атаку. Несколько боевиков убиты, среди них и террорист по кличке "Консул", - говорилось в его сообщении.

Также о гибели террориста сообщали ресурсы боевиков.