В Минобороны сообщили о трех раненых бойцах на Донбассе

На Донбассе за прошедшие сутки не погиб ни один украинский военный. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет «112 Украина».

В то же время он сообщил, что ранения получили трое украинских военных.

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"За минувшие сутки ни один украинский военный не погиб, но трое наших военнослужащих получили ранения. Это произошло в районе населенного пункта Попасная", - заявил в ходе брифинга Александр Мотузяник.

Мотузяник подчеркнул, что в целом за прошедшие сутки зафиксировали 78 обстрелов.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Мариупольском направлении российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из минометов в районе Водяного и Широкиного. Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку, Водяное и Широкино обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкиному и Талаковке– снайпер.

На Луганском направлении – из 152-миллиметровой артиллерии – Калиново - Попасную и Новозвановку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому, Сентяновке, Новозвановке и Крымском. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Новозвановке и Новоалександровке.