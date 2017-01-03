Вблизи Марьинки погибли двое военных - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики на Донбассе 38 раз обстреляли украинские позиции, трое бойцов АТО ранены – штаб

Отмечается, что по данному факту проводится следствие.

Ранее УНИАН сообщал, что на протяжении минувших суток в зоне проведения АТО ранены четверо украинских военных.