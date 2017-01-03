Вблизи Марьинки погибли двое военных - штаб АТО
02:48, 03 января 2017Война
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В одной из воинских частей вблизи Марьинки Донецкой области в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое бойцов, еще двое получили ранения.
Вблизи Марьинки погибли двое военных / УНИАН
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"2 января 2017 года в результате нарушения правил обращения с оружием в одной из воинских частей в зоне проведения АТО вблизи Марьинки, погибли два военнослужащих и еще двое получили ранения", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по данному факту проводится следствие.
Ранее УНИАН сообщал, что на протяжении минувших суток в зоне проведения АТО ранены четверо украинских военных.
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