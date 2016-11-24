Путинский "гумконвой" пересек границу полупустым - Госпогранслужба

Российский "гумконвой", который сегодня прибыл на оккупированные территории Донбасса, пересек границу полупустым. Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

При этом отмечается, что количество автомобилей в колонне превышало заявленное в ноте и составило 47 транспортных средств.

"В ходе визуального осмотра транспортных средств было установлено, что грузовики якобы заполнены продуктами питания, медикаментами, применяемыми теплыми вещами и обогревателями. Традиционно, машины шли полупустыми, а их количество не соответствовало заявленному в предыдущей ноте МИД РФ. В документе говорилось о 40 автомобилях, а через границу прошли 47", - пояснили в ведомстве.

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При этом в Госпогранслужбе подчеркнули, что Россия в одностороннем порядке осуществила пропуск на территорию Украины так называемого "гуманитарного конвоя".

Напомним, сегодня утром на территорию временно оккупированного Донбасса из России въехал 58-й «гумконвой».

Сообщалось, что колонна из более чем 40 автомобилей едет в пункты разгрузки в Донецкой и Луганской областях. При этом колонна «гумковнвоя» разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган".

В Госпогранслужбе Украины назвали «гумконвои» з РФ "попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре", поскольку Украина и другие международные организации завозят на Донбасс гораздо больше гуманитарной помощи.