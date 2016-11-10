За сутки в АТО погиб один украинский военный, шестеро - ранены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

“За минувшие сутки вследствие боевых действий, к большому сожалению, один украинский военный погиб, еще четверо ранены, а также еще двое получили травмы при выполнении задач на передовой”, - сказал он, не уточнив, при каких обстоятельствах произошли последние два случая.

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Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 44 случая открытия огня по позициям сил АТО.

Самые активные обстрелы со стороны незаконных бандформирований зафиксировали на Мариупольском направлении. Здесь враг 25 раз, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружение БМП, а также 82 и 120 миллиметровые минометы, вблизи населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка.