В Луганской области готовилась диверсия против сил АТО – СБУ (фото)

В Новоайдарском районе Луганской области сотрудники СБУ предотвратили диверсию против сил АТО. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что правоохранители обнаружили элемент боевой части ракеты зенитно-ракетного комплекса 2К12 "Куб", который был оборудован детонатором. Подходы к взрывному устройству, которое располагалось близ дороги, были заминированы.

«На окраине села Крымское правоохранители обнаружили элемент боевой части ракеты зенитно-ракетного комплекса 2К12 "Куб", оснащенный детонатором. Подходы к ракеты были заминированы пятью противопехотными минами нажимного действия. Взрывное устройство было заложено в непосредственной близости к дороге, по которой передвигаются техника и личный состав сил антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативные действия для установления террористов, причастных к закладке взрывчатки.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 44 случая открытия огня по позициям сил АТО.

Самые активные обстрелы со стороны незаконных бандформирований зафиксировали на Мариупольском направлении. Здесь враг 25 раз, используя стрелковое оружие, гранатометы, вооружение БМП, а также 82 и 120 миллиметровые минометы, вблизи населенных пунктов Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Красногоровка, Богдановка, Гнутово, Марьинка.