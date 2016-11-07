СМИ развенчали шесть мифов Кремля на примере ликвидации террориста "Моторолы"

На основе жизни и смерти этой марионетки можно наглядно указать на ложь, которую систематически плодят на пустом месте кремлевские медиа, говорится в статье на сайте Крым.Реалии.

Миф 1: "В Украине продолжается гражданская война"

Российские СМИ постоянно промывают мозги своей аудитории, называя войну в Украине «гражданской». При этом основными лицами и «героями» со стороны террористов фейковых республик становятся российский полковник Игорь Гиркин (Стрелков) и «Моторола», свое гражданство вообще не скрывающий. Что уж говорить о российских военных или кураторах проектов «ДНР» и «ЛНР» Александре Бородае и Марате Баширове.

Миф 2: "Украинские военные жестокие, а их противники ‒ образцы гуманности"

Вероятно, все прекрасно помнят «шедевры» российского телевидения о «распятом мальчике», «изнасилованной на блок-посту бабушке» и мальчике, которому якобы украинские военные зашили в бушлат радиопередатчик, чтобы в него можно было попасть самонаводящейся ракетой. Конечно, ни одна из этих «историй» не имеет ничего общего с реальностью и является лишь плодом больной фантазии кремлевских телевизионщиков.

При этом медиа оккупанта создавали для своих «зеленых человечков» образ вежливых и гуманных. Но интернет полон видео, где российско-террористические войска прибегают к жестокому обращению не только с пленными, но и с усопшими украинскими военными.

Сам Арсен Павлов известен не только издевательствами над пленными украинцами, но и тем, что «в шутку» обстреливал позиции таких же террористов, как и он сам. Настоящий образец российского гуманизма.

Миф 3: "Моторола» и компания воюют за православные ценности"

Ликвидированный террорист прославился тем, что на войну приехал, бросив на произвол судьбы в России жену и ребенка. При этом в Донецке его обвенчали с новой пассией. И с этого боевика кремлевские медиа лепят образец для подражания. Если настоящие ценности «русского мира» и русского православия ‒ это измена жене и бегство от собственного ребенка, бракосочетание с другой, жестокие убийства и издевательства, «отжимание» машин и квартир, то бесспорно он за это и боролся.

Миф 4: "Ни на что не способная всесильная Украина"

Но самые интересные истории связаны со смертью боевика. Кремль и руководство террористов сразу объявило, что в смерти «Моторолы» виновата украинская диверсионная группа. При этом российская пропаганда и придворные «аналитики» Путина постоянно заявляют об абсолютном бессилии украинских спецслужб. А тут вдруг оказывается, что в самом Донецке не то правая маргинальная организация, не то СБУ якобы уничтожили распиаренного террориста. Перед самым носом у всех российских спецслужб.

Читайте такжеТеррориста "Моторолу" ликвидировали по распоряжению Путина - российский политолог

Миф 5: "Украинские спецслужбы занимаются терроризмом на оккупированной территории"

С этим же связан и следующий миф, будто украинские спецслужбы проводят теракты на оккупированной россиянами территории. В уничтожении кучки других главарей террористов и в подготовке «теракта» в Крыму тоже обвиняли Украину. При этом никаких доказательств Россия так и не смогла предоставить. Более того, один из лидеров сепаратистских волнений Евгений Жилин умер в Подмосковном ресторане «Ветерок» во время разборок.

Миф 6: "Террористы воспринимают фейковые образования всерьез"

В сети недавно появились фото «паспорта» псевдожены «Моторолы». После этого руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что бланк паспорта был похищен во время оккупации Славянска.

Эта подделка документов прекрасно свидетельствует о том, что даже приближенные к руководству террористической группировки люди не воспринимают документы и «справки», изданные структурами «банановых республик», а предпочитают иметь украинские документы или хотя бы подделки под них. И это при том, что публично они артикулируются тезисы об Украине как государстве, которое не состоялось, и воюют с ними. С другой стороны, прекрасно осознают бесперспективность проектов «ДНР» и «ЛНР» и полную никчемность писулек, выдаваемых оккупационными властями.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".