В АТО боевики в течение дня 21 раз открывали огонь по позициях украинских военных

В течение дня в районе проведения АТО на Донбассе, российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Мариупольском направлении произошло 12 обстрелов. В районах Павлополя и Водяного боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а вблизи Марьинки, Красногоровки, Талаковки, Тарамчука, Славного и Широкиного – из минометов калибров 82 мм и 120 мм.

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На Донецком направлении оккупанты пять раз нарушали «режим тишины». Защитников Авдеевки они обстреливали из пулеметов крупного калибра, гранатометов различных систем и минометов калибра 82 мм.

На Луганском направлении зафиксировано четыре вооруженные провокации.

«Вблизи Новоалександровки, Крымского и Новозвановки против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а в Троицком – огонь БМП», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, 6 получили ранения.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб и шесть получили ранения», - сказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 54 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.