Сегодня оккупационные войска 21 раз нарушили "режим тишины"

В зоне проведения антитеррористической операции сегодня российско-оккупационные войска 21 раз нарушили режим прекращения огня, 16 из которых - на Мариупольском направлении.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

"Враг не прекращает применять тяжелое вооружение. Под огнем артиллерии калибра 122 мм попали позиции сил АТО в районах Широкино, Лебединского, Водяного и Павлополя. Также здесь неоднократно противник использовал огонь минометов калибра 120 мм. Украинские позиции в Талаковке тоже подверглись обстрелам из минометов того же калибра, а в Марьинке и Красногоровке оккупанты вели огонь из вооружения танка, БМП и минометов", - отметили в штабе.

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На Луганском направлении с участием боевиков были предприняты 4 провокации сил АТО, в частности - в направлении Новоалександровки с использованием гранатометов различных систем.

На Донецком направлении зафиксирован один обстрел. В Авдеевке противник применил пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе с начала учебного года был в очередной раз объявлен режим прекращения огня, однако террористы постоянно нарушают договоренности. Так, с сентября в зоне АТО погибли 19 украинских военных, более 100 бойцов получили ранения.