Тука: главная задача на этапе разведении войск на Донбассе - достичь мира

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на Еспресо.TV.

"Сначала рассматривались 12 подобных точек, потом их количество уменьшилось до семи, и сейчас утверждены три, и четыре – еще в процессе рассмотрения. Затем этот круг снова может увеличиться. Если отвод будет успешным, мы заморозим линию, где войска будут находиться на километр друг от друга", - отметил Тука.

Читайте такжеТука: на Донбассе есть много людей, готовых восстать против террористов

По его словам, главная задача на этом этапе - достичь мира.

"Но это не есть цель, а лишь первый шаг. В конце концов об этом многократно говорил и президент, что первым шагом должно быть полное прекращение огня. К сожалению, когда мы в прошлом году имели приблизительно 4 месяца срока значительной степени прекращения огня, кое-где звучала лишь стрелковое оружие, и то не ежедневно", - подчеркнул Тука.

Напомним, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения.

Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение 7 суток. В соглашении также говорится, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее чем 2 километра в ширину и 2 километра вглубь. Разведение сил и средств осуществляется с мониторингом миссии ОБСЕ.

3 октября российские оккупанты провели обстрел украинских позиций возле Петровского после того, как был дан сигнал о начале отвода военнослужащих ВСУ, таким образом сорвав это отведение.