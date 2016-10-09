Тука: решения о прекращении разведения сторон в Станице Луганской не существует

"Никакого решения о прекращении разведения не существует. Еще не наступил срок, который был определен", - заявил Тука в эфире "112 Украина".

Он также опроверг опасения о том, что разведением сил Украина может сдать Станицу Луганске.

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"Относительно координат. Речь идет о том, что с нашей стороны будет отодвинут недалеко в сторону населенного пункта один только пункт наблюдения, а со стороны террористов тот блокпост, который они по договоренностям установили на том берегу реки, который контролирует центральная власть. Ни о какой сдаче Станицы Луганской центральной властью речь не идет", - уверяет Тука.

При этом в Золотом разведение запланировано на 15 метров.

Ранее глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил в эфире телеканала, что запланированное на 9 октября разведение войск и техники в районе Станицы Луганской не состоится.

Как сообщал УНИАН, 7 октября вблизи села Петровское Донецкой области симметрично произошло разведение сил и средств украинских войск и контролируемых Россией боевиков на расстояние 1 километр от линии соприкосновения. Процесс отвода был верифицирован представителями СЦКК и ОБСЕ.

Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения было подписано 21 сентября в Минске.