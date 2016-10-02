"Тишина" в зоне АТО не утихает: боевики 22 раза обстреляли украинские позиции - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя и Широкиного, обстреливая позиции сил АТО из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в районе Новозвановки – из пулеметов и стрелкового оружия, а возле Марьинки - из стрелкового оружия.

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"На Донецком направлении боевики обстреливали наши позиции вблизи Авдеевки из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а по Новгородскому и Водяном вели огонь из стрелкового оружия", - говорится в сводке.

По данным штаба, на Луганском направлении обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия зафиксированы в районе Станицы Луганской, по Новозвановке противник применял пулеметы и стрелковое оружие, а в районе Верхнеторецкого вел огонь из стрелкового оружия. Позиции украинских войск возле Крымского противник обстреливал из минометов 120-го и 82-го калибра, а также из гранатометов и стрелкового оружия.

"Вооруженные силы Украины строго придерживаются режима прекращения огня, зато противник применяет стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы", - подчеркнули в штабе.