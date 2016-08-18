Пограничники насчитали уже 100 обстрелов своих позиций в этом году

Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян.

По его словам, в первом случае обстрел велся из подствольных гранатометов по неработающему КПВВ "Золотое".

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Кроме того, был обстрелян из 120-миллиметровых минометов контрольный пост "Майорск".

Как отметил пресс-секретарь ГПСУ, с начала года это уже 100-й обстрел позиций пограничников.