Пограничники насчитали уже 100 обстрелов своих позиций в этом году
08:22, 18 августа 2016Война
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Вчера российско-террористические войска в очередной раз дважды обстреливали позиции пограничников на линии дорожных коридоров.
Неработающий пункт пропуска "Золотое" снова обстреляли / informator.lg.ua
Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник председателя Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян.
По его словам, в первом случае обстрел велся из подствольных гранатометов по неработающему КПВВ "Золотое".
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Кроме того, был обстрелян из 120-миллиметровых минометов контрольный пост "Майорск".
Как отметил пресс-секретарь ГПСУ, с начала года это уже 100-й обстрел позиций пограничников.
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