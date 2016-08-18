Обострение в зоне АТО: боевики 96 раз обстреляли украинские позиции - штаб

Ситуация в зоне проведения АТО обостряется. За минувшие сутки российские оккупационные войска 96 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил. Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на утро четверга, 18 августа.

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"6 раз противник открывал артиллерийский огонь по Авдеевке - выпустил более 130 снарядов калибра 122 мм по нашим защитникам, этот же калибр использовал при обстрелах Песков, Новоселовки Второй, Первого Мая, 4 десятка снарядов досталось Луганскому", - говорится в сообщении.

Не прекращаются минометные и гранатометные обстрелы позиций украинских защитников по всей линии разграничения на этом направлении. В Новгородском и Зайцево враг применил БМП, в Новоселовке Второй - противотанковый ракетный комплекс. В Авдеевке проявил себя снайпер.

"На Мариупольском направлении подтверждены 32 случая ведения огня противником. Из 122-мм артиллерии он обстреливал позиции в Марьинке, установки калибра 152 мм использовал по укреплениям в Сионитном. На всем участке фронта Красногоровка-Широкино противник активно применял минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Под Широкино российские оккупанты задействовали БТР, а вблизи Красногоровки - БМП. В Марьинке снайпер активизировался", - сообщили в штабе.

На Луганщине тяжелую артиллерию калибра 122 мм противник трижды - в начале и в конце суток, - применил по Попасной. Под огонь тяжелой артиллерии также попала Новоалександровка. Огонь артиллерии враг усиливал минометными и гранатометными обстрелами наших укреплений.

В Золотом, Станице Луганской и Крымском открывался основном гранатометний огонь, в Станице Луганской к тому же задействована вражеская бронетехника. В Попасной и Новоолександровке зафиксирована активность снайперской пары.

В штабе подчеркивают, что несмотря на активизацию действий противника, подразделения сил АТО полностью контролируют ситуацию по всей линии разграничения.