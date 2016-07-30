Сутки в зоне АТО: 52 вражеских обстрела, боевики применили запрещенную артиллерию и минометы

Из них 23 обстрела зафиксированы на Донецком, 16 на Луганском и 13 - на Мариупольском направлениях. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06.00 30 июля, опубликованной на странице в Facebook.

Читайте также"Застой, алкоголь, наркотики": Матиос назвал причины небоевых потерь среди военных в зоне АТО

В частности, на Донецком направлении противник вел огонь по нашим войскам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия под Луганским, Авдеевкой, Верхнеторецким, Новгородским, Калиновкой и Опытним. В нарушение Минских договоренностей противник открывал огонь из 120-мм минометов по нашим укреплениям в Песках, Луганском, Старомихайловке. В Невельском, кроме того, враг применил 122-мм артиллерию, а в Луганском огонь из БМП.

"На Луганском направлении противник также применял запрещенное 120-мм оружие. Под неоднократные минометные обстрелы попали Новоалександровка и Попасная, где также применялся огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия", - сообщают в штабе.

На Мариупольском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов в Красногоровке, Старогнатовке, Марьинке, Гранитном и Водяном. Красногоровка также попала под обстрел 82-мм минометов. В Марьинке и Авдеевке работали снайперы, отметили в пресс-центре.

Кроме того, на Донецком направлении было зафиксирован пролет БПЛА.

Как сообщал УНИАН, в течение вчерашнего дня российские оккупационные войска 19 раз открывали огонь по позициям украинских армейцев.