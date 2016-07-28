Си Бриз-2016: военные из Украины, Грузии и Молдовы провели учения на Дунае

Как сообщили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 27 июля на участке Измаильского пограничного отряда прошел очередной этап проведения международных учений «Си Бриз-2016».

«Впервые за многолетнюю историю учений они прошли на реке Дунай. Главной задачей этого этапа стало освобождение от незаконных формирований захваченного условного города и, в первую очередь, его стратегических объектов. Одновременно с воды осуществлено десантирование к месту, которое в учебных целях определено как морской порт и с воздуха - на территорию аэропорта», - сообщили в секторе.

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По условиям учений, общей высадке десанта с корабля ВМС Украины «Юрий Олиференко» предшествовала высадка морской пехоты с кораблей и катеров Госпогранслужбы. Как отмечается в сообщении, именно эти группы взяли под контроль морской порт и обеспечили безопасную высадку основных сил. Затем колонна военной техники двинулась в аэропорт для поддержания сил, которые провели десантирование на территорию аэропорта.

«Во время движения их ждали засады, с которыми военные справились и продолжили движение к аэропорту», - сообщили в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ.

К этим учениям были привлечены корабельно-катерные составы Госпогранслужбы и ВМС Украины, а также военная авиация. Кроме украинских военных, в данном этапе учений приняли участие военные из Грузии и Молдовы.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине стартовали украинско-американские учения «Си Бриз-2016». Темой учений является проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Учения проводятся в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.