Боевики из гранатометов активно обстреливали позиции сил АТО у Авдеевки и Опытного

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "С наступлением сумерек боевики активно обстреливали наши позиции вблизи Авдеевки и Опытного из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и 82-мм минометов. А ближе к полуночи бандиты ударили по нашим укреплениям на том участке линии разграничения из минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

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Под Красногоровкой боевики применяли автоматические станковые гранатометы, зенитные установки, а также там работал вражеский снайпер.

Украинских воинов, которые несут службу в районе Зайцево, боевики обстреливали из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и вооружения БМП.

"На Мариупольском направлении боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям сил АТО неподалеку Широкино, из гранатометов – вблизи Гнутово. Под Новотроицким противник применил зенитную установку.

Вблизи Станицы Луганской боевики били из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

"Продолжили пророссийские банды прибегать к вооруженным провокациям против украинских подразделений и с начала этих суток. Уже зафиксировано не менее 8 случаев применения боевиками оружия", - подытожили в пресс-центре.