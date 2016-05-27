Боевики из гранатометов активно обстреливали позиции сил АТО у Авдеевки и Опытного
Ситуация в зоне проведения АТО минувшей ночью вновь обострилась. В целом на протяжении прошлых суток противник 30 раз открывал огонь по украинским защитникам.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "С наступлением сумерек боевики активно обстреливали наши позиции вблизи Авдеевки и Опытного из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и 82-мм минометов. А ближе к полуночи бандиты ударили по нашим укреплениям на том участке линии разграничения из минометов калибра 120 мм", - говорится в сообщении.
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Под Красногоровкой боевики применяли автоматические станковые гранатометы, зенитные установки, а также там работал вражеский снайпер.
Украинских воинов, которые несут службу в районе Зайцево, боевики обстреливали из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и вооружения БМП.
"На Мариупольском направлении боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям сил АТО неподалеку Широкино, из гранатометов – вблизи Гнутово. Под Новотроицким противник применил зенитную установку.
Вблизи Станицы Луганской боевики били из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
"Продолжили пророссийские банды прибегать к вооруженным провокациям против украинских подразделений и с начала этих суток. Уже зафиксировано не менее 8 случаев применения боевиками оружия", - подытожили в пресс-центре.