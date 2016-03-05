Боевики готовятся запустить в эксплуатацию Донецкий аэропорт - ИС

Об этом на своей странице в Facebook cообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Похоже, террористы всерьез рассчитывают запустить работу Донецкого аэропорта (ДАП) – не зря сейчас там проходят активные работы по разгребанию завалов и восстановлению инфраструктуры (кстати, основные работы проводятся силами «штрафников» из числа боевиков и «правонарушителей» из местных жителей), а в «минтранспорта ДНР» создан целый «отдел гражданской авиации»», - написал он.

Читайте также"Чиновникам "ДНР" запретили выезжать на подконтрольную Украине территорию – ИС

Тымчук также сообщил, что 26 февраля в самопровозглашенном ««минюсте ДНР» был зарегистрирован приказ №61 «министра транспорта ДНР» С.Кузьменко «Об утверждении авиационных правил «Сертификационные требования к юридическим лицам, осуществляющим аэропортовую деятельность»

Читайте такжеБоевики снова применяют "Грады" и орудия "Мста" для обстрелов украинских военных - ИС

«Правила регулируют деятельность по «обеспечению обслуживания пассажиров, багажа, грузов и почты при выполнении внутренних и международных воздушных перевозок». Хотя вполне очевидно, что, начни ДАП работать, первыми там окажутся не гражданские воздушные судна, а боевые вертолеты и самолеты ВС РФ. Правда, для запуска ДАП нужен «сущий пустячок»: сделать так, чтобы он не находился под огневым контролем ВС Украины. Судя по приказу «министра транспорта», эту проблему боевики виртуально уже решили, остается решить в реальности», - резюмировал Тымчук.