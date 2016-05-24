Мощный обстрел промзоны Авдеевки: волонтеры показали кадры из самой горячей точки на Донбассе (видео)

Соответствующую видеозапись показал центр волонтеров People's Project.

Отмечается, что тогда в результате обстрела погибли двое украинских военных, восемь получили ранения. Кроме того, во время обстрелов пророссийские террористы снова использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра штаба Антитеррористической операции, самым опасным участком линии разграничения остаются окраины Авдеевки.

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Там противник ночью 22 мая совершил два мощных огневых налета с применением артиллерийских систем калибра 122 мм. Несколько снарядов попали в дома местных жителей, в результате чего здание загорелось. Вследствие артудара осколочные ранения получила местная жительница.