Мощный обстрел промзоны Авдеевки: волонтеры показали кадры из самой горячей точки на Донбассе (видео)
Обнародовано видео, на котором зафиксировано начало жесткого обстрела пророссийскими террористами промзоны Авдеевки 23 мая.
Соответствующую видеозапись показал центр волонтеров People's Project.
Отмечается, что тогда в результате обстрела погибли двое украинских военных, восемь получили ранения. Кроме того, во время обстрелов пророссийские террористы снова использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие.
Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра штаба Антитеррористической операции, самым опасным участком линии разграничения остаются окраины Авдеевки.
Читайте такжеТреск оружия и "приветы" из гранатометов: Генштаб показал свежие кадры из окраин Авдеевки (фоторепортаж)
Там противник ночью 22 мая совершил два мощных огневых налета с применением артиллерийских систем калибра 122 мм. Несколько снарядов попали в дома местных жителей, в результате чего здание загорелось. Вследствие артудара осколочные ранения получила местная жительница.