В АП озвучили потери среди украинских военных в результате артобстрела Авдеевки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинских военнослужащий погиб, один получил ранения. Это произошло во время артобстрела Авдеевки", - сказал Мотузяник.

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Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра штаба Антитеррористической операции, самым опасным участком линии разграничения остаются окраины Авдеевки. Там противник ночью провел два мощных огневых налетах с применением артиллерийских систем калибра 122 мм. Несколько снарядов попали в дома местных жителей, в результате чего здания загорелись. Осколочные ранения получила местная жительница.