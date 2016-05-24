Боевики усиливают передовые подразделения на четырех направлениях в зоне АТО - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Продолжаются мероприятия по усилению противником передовых подразделений, совершенствованию фортификационного оборудования и пополнению запасов боеприпасов частей и соединений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - сообщает разведка.

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На Новоайдарском направлении в районе Паньковки проведена ротация подразделений 12-го стрелкового батальона 2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК ВС РФ.

На Северодонецком и Славянском направлениях инженерными подразделениями 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК и 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК проводятся работы по укреплению позиций в районах населенных пунктов Голубовское и Зайцево.

На Донецком направлении осуществлено пополнение боекомплекта подразделений 2-го мотострелкового батальона 11-го отдельного мотострелкового полка 1 АК, развернутых в районе населенных пунктов Ясиноватая и Спартак (восемь автомобилей с минами для 82- и 120-миллиметровых минометов, а также выстрелами для ручных противотанковых гранатометов).

Разведка также информирует, что продолжаются интенсивные поставки противником горюче-смазочных материалов с территории РФ. Так, 21-22 мая через Свердловск в Ровеньки (база хранения горюче-смазочных материалов 2 АК) перемещены 45 топливозаправщиков.