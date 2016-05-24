Боевики из гранатометов и минометов обстреляли ряд позиций сил АТО
Ситуация в зоне АТО обострилась. В минувшие сутки боевики 47 раз открывали огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины вдоль всей линии соприкосновения. Наиболее активно – в темное время суток.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Вечером противник интенсивно обстреливал наши опорные пункты в районе Марьинки. При этом применял стрелковое оружие, гранатометы разных систем и 82-мм минометы. Несколько раз открывал там огонь и вражеский снайпер. На том же участке боевики били из 82-мм и 120-мм минометов по защитникам Красногоровки", - говорится в сообщении.
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Неспокойно и возле Авдеевки. Там боевики продолжили обстреливать украинские позиции из минометов и гранатометов.
"На горловско-светлодарской дуге под вражеский огонь из стрелкового оружия и гранатометов попали опорные пункты сил АТО неподалеку Зайцево и Луганского", - говорится в сообщении.
На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь по укрепления сил АТО вблизи Широкино, Березового и Гнутово из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, время от времени из зенитных установок. А по Лебединском захватчики поздно вечером ударили из минометов калибра 120 мм.
В Луганской области боевики били из гранатометов по украинским воинам, которые несут службу на подступах к Станице Луганской и Новозвановке.
"Не покидает враг попыток вести разведку боевых порядков сил АТО с помощью беспилотных летательных аппаратов. За прошедшие сутки зафиксировано 9 воздушных вражеских шпионов", - отметили в пресс-центре.
С начала суток пророссийские наемники не снизили своей активности. Противник продолжил обстреливать из минометов укрепления сил АТО возле Марьинки и Красногоровки. В Луганской области боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП в районе Новозвановки.
"В целом, с полуночи боевики 9 раз применяли оружие против украинских воинов", - подытожили в пресс-центре.