Мощный артобстрел Авдеевки боевиками: прокуратура квалифицировала произошедшее как теракт (фото)

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"В течение 21-22 мая боевики террористической организации "ДНР" нанесли целенаправленные огневые удары по промышленной зоне города Авдеевка, что в Донецкой области. В результате обстрела пострадала 60-летняя местная жительница, она получила ранения нижних конечностей. Женщине оказана квалифицированная медицинская помощь. Также вследствие обстрелов боевиков повреждено около 8 жилых домов и хозяйственных построек мирных жителей", - отметили в Генпрокуратуре.

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Кроме того, по данным правоохранителей, во время минометного и артиллерийского обстрелов промышленной зоны г. Авдеевка и позиций расположенных там Вооруженных сил Украины ранения получили по меньшей мере 6 военнослужащих.