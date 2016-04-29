ОБСЕ опубликовало текст заявления о прекращении огня на Донбассе с полуночи 30 апреля

Соответствующее заявление размещено на официальном сайте организации.

"Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приветствуют решимость всех участников Минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня с наступлением Пасхи и Майских праздников, которое вступит в силу в субботу, 30 апреля 2016 г., с 00 час. 00 мин", - говорится в заявлении.

"Договорено, что соответствующие распоряжения о полном соблюдении режима прекращения огня будут доведены до всех ответственных лиц на местах. Также подтверждено, что будут предприняты необходимые шаги с целью гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

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Также сказано, что "Трехсторонняя контактная группа будет отслеживать соблюдение этого решения и предпримет необходимые шаги, включая проведение немедленных взаимных консультаций в случае его несоблюдения".

"В связи с вышезаявленным, ТКГ обращается к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы та указывала в своих отчетах ответственных за конкретные нарушения режима прекращения огня, если такие случаи будут иметь место", - отмечается в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что участники Трёхсторонней контактной группы приветствуют намерение сторон на Донбассе обеспечить прекращение огня с 30 апреля.