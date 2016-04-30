Боевики нарушили "пасхальное перемирие": сегодня 10 раз обстреляли украинских военных

Пророссийские боевики, несмотря на достигнутые вчера в Минске договоренности о строгом соблюдении режима тишины, сегодня 10 раз обстреляли позиции сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, по данным штаба, из пригорода временно оккупированного Донецка по украинским защитникам Марьинки и Авдеевки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, позиции сил АТО в районе Марьинки противник обстрелял из миномета калибра 82 мм.

«На горловско-светлодарской дуге боевики били по нашим опорных пунктам возле Луганского», - говорится в сообщении.

Сложной остается ситуация и на Мариупольском направлении. Там боевики из 120-мм минометов обстреляли украинских воинов в Широкино. По позициям неподалеку Водяного боевики вели интенсивный огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и гранатометов.

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Кроме того, утром в Луганской области пророссийские банды обстреляли украинские позиции вблизи Трехизбенки из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов, подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовали режим прекращения огня с 30 апреля.

В то же время сегодня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма констатировал, что боевики в первый же день нарушили договоренности и призвал Россию, а также ОРДО и ОРЛО, как стороны принятых договоренностей, выполнять взятые на себя обязательства по прекращению огня на Донбассе накануне Пасхальных праздников.