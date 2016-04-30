Боевики сбрасывают взрывчатку с беспилотников на позиции сил АТО
15:25, 30 апреля 2016Война
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Боевики сбрасывают взрывные устройства и зажигательные вещества с беспилотников на позиции сил АТО.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента Андрей Лысенко.
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"Враг прибегает к практике применения беспилотных летательных аппаратов, которые сбрасывают и взрывчатые, и зажигательные вещества", - сказал Андрей Лысенко.
Он отметил, что при этом боевики используют зажигательные смеси, которые "не каждый огнетушитель может погасить, но наши ребята с этим справились".
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