Боевики сбрасывают взрывчатку с беспилотников на позиции сил АТО

15:25, 30 апреля 2016
Война
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Боевики сбрасывают взрывные устройства и зажигательные вещества с беспилотников на позиции сил АТО.

REUTERS

Об этом сообщил спикер администрации президента Андрей Лысенко.

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"Враг прибегает к практике применения беспилотных летательных аппаратов, которые сбрасывают и взрывчатые, и зажигательные вещества", - сказал Андрей Лысенко.

Он отметил, что при этом боевики используют зажигательные смеси, которые "не каждый огнетушитель может погасить, но наши ребята с этим справились".

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