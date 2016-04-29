На майские праздники увеличена продолжительность работы КПВВ в зоне АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С целью увеличения пропускной способности контрольных пунктов въезда-выезда через линию разграничения сторон в период праздничных и выходных дней руководством Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей было принято решение об увеличении продолжительности работы КПВВ", - говорится в сообщении.

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В частности, в период с 30 апреля по 4 мая, а также с 7 по 9 мая КПВВ «Зайцево», «Марьинка», «Новотроицкое» и «Гнутово» будут работать с 6:00 до 19:30 часов.

Как сообщал УНИАН ранее, на майские праздники работу пунктов пропуска въезда-выезда в зоне АТО планировалось продлить на час.