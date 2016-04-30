Боевики интенсивно обстреливали ряд опорных пунктов сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Наиболее горячо было в районе Марьинки. Там незаконные вооруженные формирования почти полтора десятка раз открывали огонь по нашим опорным пунктам из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБоевики обстреляли опорный пункт военных и КПП в Станице Луганской Со стороны временно оккупированного Донецка и его пригорода боевики интенсивно обстреливали опорные пункты сил АТО на подступах к Авдеевке, Красногоровке и Невельского. Там они применяли стрелковое вооружение, гранатометы, а также минометы калибров 82 мм и 120 мм.

"С окраин оккупированной Горловки пророссийские бандформирования вели огонь из 82-мм минометов по позициям наших защитников в Зайцевом", - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении боевики обстреляли наши опорные пункты в районе Лебединского из 120-мм минометов, возле Талаковки – из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Также в пресс-центре сообщили, что вчера поздно вечером были зафиксированы пролеты двух БПЛА противника. "Один из них – воздушный диверсант. Несколько раз пролетая над позициями наших войск в районе Лозуватского, беспилотник сбрасывал взрывные устройства", - отметили в пресс-центре.

"С начала суток бандформирования ужетрижды обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия украинские опорные пункты в районе Авдеевки и Марьинки", - подытожили в пресс-центре.