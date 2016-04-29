Сегодня боевики 14 раз обстреляли позиции украинских бойцов – штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

«Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. В течение сегодняшнего дня боевики НВФ 14 раз обстреляли позиции украинских подразделений», - сообщили в штабе.

Читайте такжеВ Минске договорились о "режиме тишины" на Донбассе с 30 апреля - ОБСЕ

Отмечается, что самой горячей точкой на карте АТО остаются украинские позиции неподалеку временно оккупированного Донецка, где враг обстреливал опорные пункты сил АТО возле Красногоровки из минометов калибров 82 мм и 120 мм, а также гранатометов и стрелкового оружия. В районе Марьинки боевики били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении противник вел огонь по украинским защитникам из вооружения БМП возле Славного, а неподалеку Гнутово - из стрелкового оружия. В районе Новотроицкого боевики обстреляли опорные пункты Вооруженных сил Украины из ПТРК, добавили в штабе.