За сутки в зоне АТО ранены 8 украинских военных
12:51, 19 апреля 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО ранения получили восемь украинских военных.
За минувшие сутки никто из наших военных не погиб / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. «За минувшие сутки никто из наших военных не погиб. Восемь наших бойцов получили ранения», - проинформировал он.
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По словам Александра Мотузяника, трое военнослужащих получили ранения в Станице Луганской, один - в Марьинке, четверо - в Авдеевке. «Во всех случаях военнослужащие получили ранения в результате обстрелов боевиков», - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, подорвавшись на фугасе, еще один получил ранение.
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