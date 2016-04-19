За сутки в зоне АТО ранены 8 украинских военных

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник. «За минувшие сутки никто из наших военных не погиб. Восемь наших бойцов получили ранения», - проинформировал он.

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По словам Александра Мотузяника, трое военнослужащих получили ранения в Станице Луганской, один - в Марьинке, четверо - в Авдеевке. «Во всех случаях военнослужащие получили ранения в результате обстрелов боевиков», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, подорвавшись на фугасе, еще один получил ранение.