В зоне АТО боевики уменьшили количество обстрелов – штаб АТО

Боевики на Донбассе сегодня уменьшили количество обстрелов позиций украинских войск.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18:00.

"Обстановка в зоне проведения антитеррористической операции, по сравнению с предыдущими днями, несколько стабилизировалась. Исполнители кремлевского плана по завоеванию Донбасса применяли оружие против украинских воинов 19 раз", - проинформировали в штабе.

"Утро в Луганской области началось с огневого удара по защитникам Крымского с направления Фрунзе. Именно здесь врагом был осуществлен прицельный огневой удар из минометов калибра 82 мм. После открытия нашими бойцами огня в ответ из АГС обстрелы прекратились", - отмечается в сообщении.

По данным штаба, на других участках фронта боевики использовали для обстрелов противотанковые ракетные комплексы, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие, в частности, в Луганском, Авдеевке, Широкином, Старогнатовке, Ленинском, шахте Бутовка, а также в Марьинке.

Пользуясь уменьшением количества обстрелов в зоне АТО, подразделения Вооруженных сил Украины пополняют боеприпасы и имущество, восстанавливают военную технику.

Также в эти выходные группы гражданско-военного сотрудничества силами ремонтных бригад восстановили поставки воды в районе Зайцевого. Завтра работы по оказанию помощи местному населению по газо - и электроснабжению планируются на других направлениях.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки террористы 50 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, один украинский военный погиб и трое получили ранения.