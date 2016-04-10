Боевики нанесли артудары по Марьинке и Авдеевке, есть раненые

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"В Марьинке обстрелу подвергся жилой квартал в районе ул. Мира. В результате разрыва снаряда пострадал местный житель 1956 года рождения. Мужчина бежал в подвал, но не успел. В Авдеевке поврежден дом по ул. Лермонтова, жертв нет. На месте обстрелов работала полиция", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз России в Иловайск прибыли эшелоны с танками и боеприпасами для боевиков - разведка

Как отмечается, сообщение о происшествии поступило в Марьинское отделение полиции в 22.15. Известно, что хозяин частного дома пытался спрятаться в подвале, когда рядом с ним взорвался снаряд. Так, с осколочным ранением ноги мужчина был доставлен в больницу г. Курахово.

По данному факту Марьнским ОП открыто уголовное производство по ч.2 ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, в Авдеевке под обстрел попала ул. Лермонтова, снаряд попал в частное домовладение. Сотрудники Авдеевского ОП обходят территорию, чтобы проверить, нужна ли кому помощь.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Полицейские фиксируют все последствия преступлений террористов.

Как сообщал УНИАН, количество обстрелов позиций сил АТО рекордно выросло: за сутки боевики 91 раз открывали огонь.



