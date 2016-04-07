Террористы не прекращают обстрелы Авдеевки, бойцы АТО трижды ответили огнем на провокации

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

По данным штаба, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной, однако контролируемой украинскими военнослужащими.

"За сегодняшний день зафиксированы 23 вражеских обстрела. Больше всего российские наемники стреляли по защитникам Авдеевки, а именно 9 раз. На этом же Донецком направлении в районах населенных пунктов Опытное, Водяное, шахта Бутовка враг вел огонь из пулеметов большого калибра и стрелкового оружия. А из минометов, которые запрещены Минскими договоренностями, незаконные вооруженные формирования вели огонь по укреплениям наших сил из минометов вблизи Луганского и Невельского", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что на Луганском направлении боевики по одному разу обстреляли Трехизбенку и Станицу Луганскую, используя при этом гранатометы и стрелковое оружие.

"В ответ на прицельные обстрелы врага своих опорных пунктов бойцы Вооруженных Сил Украины три раза открывали ответный огонь", - сообщили в пресс-центре и добавили: "По опыту последних нескольких дней только так останавливаются провокации боевиков".