На Донетчине нашли захоронение погибших в боях в 2014 году

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что личности погибших устанавливаются. Тела захоронены в разных местах: как на территории населенного пункта, так и за его пределами.

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"После получения окончательных выводов судебно-медицинской экспертизы будет дана правовая квалификация данного факта", - говорится в сообщении.

Позже старший инспектор отделения Национальной полиции в Бахмуте Донецкой области Павел Дяченко заявил, что обнаружены захоронения 8 тел, передает 112 Украина.

"В районе поселка Спорное Бахмутского района были обнаружены захоронения 8 человек. Находились они не в одном месте, а в районе этого села. Трупы трех человек - практически в поле. Два трупа - недалеко от местного кладбища, и еще три трупа находились в районе трассы "Бахмут-Лисичанск", - отметил Дяченко.

По его словам, была проведена работа, и трупы извлечены.

"Если говорить по внешним признакам, то они все скелетированы. Фрагменты одежды полностью повреждены под воздействием внешних факторов... Они направлены для судебно-медицинского исследования, и уже в дальнейшем будет определена окончательная правовая квалификация по данному факту", - заявил Дяченко.

Также он уточнил, что "в настоящий момент полиция рассматривает все возможные версии".

"Но, чтобы не дезинформировать общественность, мы их озвучить не можем", - сказал правоохранитель.

Он заверил, что расследование данного факта будет проведено в наиболее кратчайшие сроки. Заключение о том, как долго пролежали обнаруженные тела в земле, даст судебно-медицинская экспертиза.

Ранее начальник Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексей Ноздрачев опроверг информацию об обнаружении в районе Дебальцево захоронения бойцов ВСУ.