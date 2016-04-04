В Минобороны отрицают обнаружение в районе Дебальцево захоронения бойцов ВСУ

Об этом он сказал в эфире канала "112 Украина", отвечая на вопрос относительно того, что накануне террористы группировки "ДНР" заявили об обнаружении в районе Дебальцево захоронения бойцов ВСУ, в котором якобы содержатся останки более 10 тел.

"Вчера появилось это сообщение. Нашими организациями и контактными лицами проверялась эта информация. Она не соответствует действительности", - сказал Ноздрачев.

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Он отметил, что в ВСУ насчитывается около 20 пропавших без вести по эпизоду "Дебальцевского котла".

"Но это учитывая военнослужащих, незаконно удерживаемых незаконными вооруженными формированиями так называемых отдельных районов Донецкой и Луганской области", - отметил представитель ВСУ.