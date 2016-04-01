Эпицентром боевых действий остается Авдеевка: позиции сил АТО обстреляли из гранатометов и минометов

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в соцсети. "Сосредоточив огонь минометов и артиллерии в сторону украинских защитников враг нанес 30 мощных ударов, вызывающе используя запрещенное Минскими договоренностями тяжелое вооружение калибров от 82 до 152 мм", - говорится в сообщении.

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На донецком направлении боевики неоднократно обстреливали силы АТО в районах Зайцевого, Майорска и шахты Бутовка. Эпицентром боевых действий за указанный период остается Авдеевка. "Здесь по позициям наших бойцов противник бил 16 раз используя одновременно ствольную артиллерию, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Тяжелое вооружение бандитские группировки применяют и в отношении местных жителей в так называемой промышленной зоны. Боевики имеют цель ослабить позиции наших войск и посеять панику среди людей, обвиняя украинскую сторону в пренебрежении мирных договоренностей", - отметили в пресс-центре.

На мариупольском направлении активность врага тоже была высокой. "В сторону украинских позиции вблизи Водяного, Талаковки, Новотроицкого, Широкино, Марьинки и Гнутово наемники тоже активно использовали запрещенное оружие", - подытожили в пресс-центре.