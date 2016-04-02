За минувшие сутки в зоне АТО ранены четверо военных
14:55, 02 апреля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, 4 получили ранения.
На Донбассе ранили четверо военных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди наших военных нет, 4 получили ранения", - сказал Лысенко. Он отметил, что всего за минувшие сутки по всей линии разграничения боевики произвели 65 обстрелов украинских позиций, в результате которых 1 боец был ранен в Зайцево, 1 - в Авдеевке и двое - в Невельском.
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