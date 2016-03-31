В зоне АТО в перестрелке с собственными подразделениями был ранен начальник разведки полка ВС РФ

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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В частности, погибли двое и получили ранения трое российских военнослужащих 5 отдельной мотострелковой бригады (Донецк), погиб один и получили ранения двое российских военных 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка), погиб один и получили ранения двое российских военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск).

Кроме того, один диверсант получил ранения во время неудачной попытки прохода в минных заграждениях. Другой был ранен в результате ошибки при возврате ДРГ с боевого задания: в результате перестрелки с собственными подразделениями передовых позиций ранения получил начальник разведки штаба полка подполковник ВС РФ Николай Маршин.

Также разведка сообщает о фактах дезертирства.

Так, 29-30 марта дезертировали пять российский военнослужащих: трое из состава 2 батальона и двое из артиллерийского подразделения полка. Одному из беглецов, гражданину России Ивану Пономареву, удалось беспрепятственно пересечь украинско-российскую границу.

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Гражданин России Александр Аликин был задержан на украинско-российской границе подразделением внутренних войск МВД РФ. Еще трое дезертиров 2 батальона были задержаны местными жителями Новоазовска во время попытки похитить частный автомобиль.